Dopo il derby di ieri tra Paulo Dybala con l'Argentina ed Emre Can con la Germania, terminato sul 2-2, e dopo che il Brasile di Alex Sandro ha pareggiato per 1-1 contro il Senegal nel pomeriggio odierno, ci sono altri due bianconeri in campo in serata, per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2020. Matthijs de Ligt affronta l'Irlanda del Nord con la sua Olanda, in una sfida già decisiva per il passaggio alla fase finale, mentre Wojciech Szczesny deve vincere con la Polonia contro la Lettonia.