Uno show sudamericano

. Per vederla meglio, quasi da vicino. Studiare nei particolari quegli scambi negli spazi stretti che aggiungono ancora più spettacolo a una partita dominata in lungo e in largo: 4-0 all'Udinese e qualificazione ai quarti di Coppa Italia centrata in pieno. HD,. La Juve celebra così la coppia d'attacco protagonista della vittoria di oggi.