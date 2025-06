La Juve in campo verso l'esordio al Mondiale per Club: il report dell'allenamento

Getty Images

La Juventus è arrivata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, che per i bianconeri partirà contro l'Al Ain alle ore 3:00 italiane del 19 giugno. La squadra di Tudor è scesa in campo per la prima volta nella giornata di ieri, con Gleison Bremer che si è riscaldato in gruppo per poi lavorare a parte, così come Locatelli e Milik.Di seguito, da Juventus.com, il report del secondo allenamento dei bianconeri in West Virginia."Dopo la prima sessione di lavoro nella giornata di ieri, incentrata sulla tecnica e su una serie di partitelle, oggi il gruppo – in campo sempre nel corso della mattinata americana presso lo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia – ha spostato l'attenzione sulle palle inattive prima di dedicarsi a una serie di partitelle focalizzate sulla tattica.

Per domani, vigilia della gara, la Juventus scenderà in campo nella mattinata americana per l'allenamento di rifinitura, prima della partenza per Washington".