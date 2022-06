Il progetto giovani prima, l'acquisto di top giocatori come Pogba e Di Maria oltre o vicino ai 30 anni. Come coincidono queste due cose? Ecco la strategia bianconera, spiegata da Maurizio Arrivabene ai microfoni di Tuttosport: “Non è un cambio di rotta, ma servono punti di riferimento. Ho visto l’effetto Ronaldo sui nostri giovani, ora giocatori come Fagioli, Soulé e Miretti devono avere calciatori dai quali imparare”.