Il portiere del Cagliariha parlato in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna del prossimo campionato di Serie A:- "La Juventus sarà una delle favorite, ma non la sola. Non c’è dubbio che ha grande voglia di rivincita dopo il quarto posto dello scorso anno. Però l'Inter è Campione d'Italia, quindi parte come squadra da battere perché quando hai lo scudetto cucito sulla maglia raddoppi la forze. Secondo me anche Napoli, Lazio, Milan e Atalanta si aggiungono alla lista delle pretendenti per il titolo, con la Roma di Mourinho che può essere una gran bella sorpresa".- "I tifosi avranno modo di divertirsi perché quest'anno non ci saranno partite scontate. E speriamo che gli stadi vengano riaperti al più presto".