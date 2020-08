16









Fabio Capello dice che la Juventus non ha saputo aspettare Kinglsey Coman, oggi sulla bocca di tutti dopo il gol decisivo in finale di Champions contro il Psg. Sicuramente l'attaccante francese non l'hanno aspettato perché un anno dopo è stato ceduto al Bayern: arrivato a zero, l'hanno rivenduto per 28 milioni tra il prestito biennale e il riscatto. Mica male come operazione. E forse non era da aspettare: talento sì, ma a intermittenza. Pochi gol e tanti infortuni, a distanza di anni i bianconeri hanno avuto ragione. E quando c'erano talenti da valorizzare, a Torino l'hanno fatto tenendoseli anche stretti per anni. Alcuni hanno fatto la storia, vediamo chi sono.



Sfoglia la gallery per vedere i giocatori che la Juve ha "saputo aspettare"