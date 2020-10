2









Miracoli dei portieri, chiusure monumentali, assist decisivi, gol all’ultimo minuto. Tra i tanti elementi che portano alla vittoria di una partita, la prima cosa che viene in mente è la capacità produttiva dell’attacco. Che è la prima cosa che temono le squadre avversarie, basti pensare al terrore scatenato dal trio del Liverpool Salah-Firmino-Manè, oppure alla macchina tedesca salita sul tetto d'Europa grazie a Gnabry-Lewandowski-Muller, o ancora al calcio francese, dove dominano i parigini Mbappé-Neymar-Di Maria. Insomma, si parla di tridenti. Come quello che presto si vedrà alla Juventus. Cristiano Ronaldo, Dybala, Chiesa, Kulusevski e Morata, in quattro (CR7 non si discute) per due posti. Comunque Pirlo li posizionerà, sarà tridente. E dunque ecco la classifica dei migliori tridenti in Europa, considerando i tre attaccanti di ogni squadra con il più alto numero di gol realizzati in carriera (dati Transfermarkt). Juve sul podio, ma in che posizione?



Sfoglia la gallery per scoprire sul quale gradino del podio risiede la Juventus