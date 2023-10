L'ex portiere Luca, ora opinionista, ha parlato dagli studi di Sky Sport: "C'erano diverse assenze nella Juventus. Sugli esterni è molto strano perché Allegri era partito con Cambiaso e Weah che sembravano dessero più imprevedibilità, adesso è tornato McKennie che è un soldato e dall'altra parte Kostic che però è vero, dà sempre l'impressione di poter fare qualcosa in più rispetto a quello che fa, l'anno scorso ha fatto un periodo in cui chiunque aveva davanti metteva la palla in mezzo".- "McKennie ha fatto due-tre partite bellissime ed è stato anche decisivo, ma alla fine McKennie è McKennie. Kostic e Chiesa incompatibili? Se a Chiesa gli togli la possibilità di partire dall'esterno lo cambi, io Chiesa è l'unica cosa che non toccherei in questo momento. Non credo che se Chiesa si defila un po' Kostic non può più giocare".