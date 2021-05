In vista della sfida dell'Allianz Stadium di domenica sera contro il Milan, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola rivela un dato interessante sui giocatori più utilizzati dalla Juventus in questo campionato di Serie A. Il portierecomplice l'alternanza con Gigi Buffon, è solo al terzo posto (27 presenze, 2430 minuti)., l'insostituibile, è secondo con 2553' in 30 presenze. Il più utilizzato da Andrea Pirlo, invece, è il preziosissimo jollyUno che da terzino è stato provato pure da difensore centrale... e centrocampista.