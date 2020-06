Nonostante il recente rinnovo di Szczesny, la Juventus non ha perso di vista la situazione che riguarda. I bianconeri lo seguono e lo studiano da anni, sono pronti a inserirsi se la trattativa per il rinnovo col Milan dovesse complicarsi. L'idea della società è quella di provare a prendere il portiere rossonero in caso di un'offerta importante per Szczesny, che a quel punto potrebbe lasciare Torino. A riportarlo è Tuttosport.