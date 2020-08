L'Atalanta è sempre stata una fabbrica di talenti, per la prima squadra ma non solo. Nelle ultime settimane la Juventus ha messo gli occhi u un ragazzo del 2004: si tratta di Cher Ndour, centrocampista nato a Brescia e già Nazionale Under 16, che i bianconeri stanno valutando come prospetto per il futuro. Per Ndour però si sono accesi anche i riflettori dall'estero: il giocatore infatti è seguito da tempo dal Liverpool, e più recentemente lo hanno seguito anche Barcellona e Chelsea. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta importante.