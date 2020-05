1









Il Pipita è sempre più inquieto in Argentina. Gonzalo Higuain è sul piede di partenza, alla riapertura del mercato potrebbe lasciare la Juventus che sta cercando una sistemazione per l'argentino. Il giocatore è volato nel suo Paese per stare vicino alla madre malata, e ora ha paura a tornare in Italia per via del coronavirus. Il giocatore vuole comunque rispettare il contratto con la Juve - scadenza 2021 - ma il club non ha intenzione di puntare ancora su di lui in futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea della società è quella di inserirlo in qualche scambio, nonostante l'ingaggio (circa 7,5 milioni) che potrebbe allontanare i club interessati.