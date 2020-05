Raul Jimenez è l'ultimo nome inserito da Paratici nella lista dei candidati come possibile futuro numero 9 della Juventus, con Gonzalo Higuain ormai sempre più verso l'addio e fuori dal progetto futuro. La chiave che vuole usare la dirigenza bianconera per arrivare all'attaccante del Wolverhampton, è l'ottimo rapporto con Jorge Mendes, agente del giocatore e persona influente nelle idee del Wolves. Secondo Tuttosport, attraverso il lavoro di Mendes, la Juve proverà ad abbassare la richiesta per Jimenez, che il Wolverhampton ha pagato circa 40 milioni di euro.