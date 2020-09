La Juventus sta studiando la strategia vincente per portare Federico Chiesa in bianconero. Paratici infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, è pronto a rifarsi sotto per l'esterno viola e sta pensando di proporre uno scambio alla Fiorentina: sul piatto infatti è pronto a mettere Luca Pellegrini, terzino sinistro che piace a Iachini e non è stato convocato per la partita contro la Sampdoria. Sul terzino classe '99 che ha giocato l'ultima stagione in prestito a Cagliari c'è anche il forte pressing del Genoa, ma può essere la contropartita giusta per aprire la pista Chiesa: se dovesse trovare l'accordo con la Fiorentina, la Juve è pronta a triplicare l'attuale ingaggio di 1,6 milioni all'attaccante. .