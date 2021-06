In caso di permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus, i bianconeri non faranno follie in attacco ma proveranno comunque a prendere un attaccante per completare il reparto con Dybala, Morata - si va verso il rinnovo del prestito dall'Atletico Madrid - e CR7. Tra i nomi considerati low cost c'è anche quello di Edin Dzeko, che Josè Mourinho non considera un titolare della Roma e la società attende offerte concrete per cederlo. La Juve, quindi, potrebbe farsi avanti.