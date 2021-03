La Juventus è già al lavoro sul mercato per sistemare la fascia sinistra: se dall'altra parte ci sono Cuadrado e Danilo, sull'out mancino il classe '99 Frabotta non convince in pieno come vice Alex Sandro. Secondo La Gazzetta dello Sport però il brasiliano potrebbe anche lasciare Torino, e per sostituirlo Fabio Paratici ha messo nel mirino Robin Gosens dell'Atalanta, esterno a tutta fascia che aveva già individuato Maurizio Sarri. La valutazione è di 40 milioni di euro.