In casa Juve la rivoluzione è solo all'inizio: tanti giovani e un debuttante assoluto come Andrea Pirlo in panchina. Primo passo verso il futuro, nel quale Merih Demiral sarà uno dei protagonisti. Punto fermo della difesa che verrà, il turco è considerato il sostituto naturale di Giorgio Chiellini. Stasera partirà titolare contro il Verona, ma la società ha respinto tante offerte per il centrale turco arrivato dal Sassuolo. Demiral infatti sarà il titolare nel post Chiellini, classe '98 e la voglia di riscattarsi dopo una stagione condizionata dalla rottura del legamento crociato.