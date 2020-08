1









Douglas Costa non è una di quelle cessioni da fare per forza, ma uno di quei giocatori che potrebbero lasciare la Juve sì. Il futuro del brasiliano è sempre più in bilico dopo l'ennesima stagione passata tra campo (poco) e infermeria (decisamente di più). Ecco perché i bianconeri si stanno guardando intorno per cercare un sostituto: tra i profili che piacciono a Paratici c'è quello di Cengiz Under, esterno d'attacco della Roma che, secondo il Messaggero, sarebbe potuto finire alla Juve già prima del 30 giugno in uno scambio.