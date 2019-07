Your browser does not support iframes.

La Juventus si prepara a vivere settimane bollenti sul mercato. I bianconeri si tengono aperti tre fronti; anzi, per dirla come Tuttosport, ci sono tre piani precisi nella mente di Fabio Paratici. Il direttore sportivo della Vecchia Signora non perde di vista Mauro Icardi, Paul Pogba e Federico Chiesa, i grandi nomi accostati ai campioni d'Italia. Non resta che attendere per vedere se la Juve completerà l'ottimo mercato disputato sin qui, aggiungendo altri tre super acquisti.



