Tantissimi sono gli interrogativi da porsi in casa Juve all'indomani della sconfitta interna contro il Monza, che ha fatto sprofondare ulteriormente nel baratro una squadra che faceva già difficoltà a trovare la luce. Già, perchè in due settimane tutto sembra essere cambiato e il riferimento non va soltanto alla posizione in classifica e ai 15 punti sottratti a Madama, ma va ben oltre. Il crollo vistoso di alcuni giocatori, infatti, non può dipendere soltanto dalle vicende extra campo e sicuramente anche il Mondiale avrà lasciato il suo corso, ma che qualcosa nella testa dei giocatori sia scattato è evidente.- Intendiamoci, nella gara di ieri è difficile riuscire a salvare qualcuno, sia per il risultato maturato ma anche e soprattutto per come questo è arrivato. Ma non si può non prendere in evidenza la prestazione disastrosa di interpreti che fino ad un mese fa svoltavano le gare della Vecchia Signora. Uno di questi è il serbo Filip, che, lontanissimo dalla forma con la quale aveva stregato tutto il popolo juventino nel mese di novembre, quello in cui Madama inanellava 8 successi consecutivi per intenderci.- Contro il Monza è stato senza dubbio uno dei, così come lo era stato anche nelle due gare precedenti contro Napoli e Atalanta, praticamente un fantasma.durante le manovre di gioco,nel difendere gli attacchi avversari e se prima si faceva notare per la grande quantità di assist (5 solo nella prima parte del torneo), ora anche questa tendenza sembra essersi dissolta.