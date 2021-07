non sarà una delle contropartita che la Juventus metterà sul piatto nell'affare Locatelli. I bianconeri non hanno intenzione di inserire il centrocampista classe 2001 bloccato a gennaio scorso e lasciato in prestito al Genoa. La società ha le idee chiare: o lo porta subito a Torino per farlo valutare da Allegri ed eventualmente tenerlo in rosa, o lo lascia ancora una stagione in rossoblù per permettergli di crescere e giocare con continuità.