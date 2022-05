Con l'attuale stagione che si è praticamente conclusa ieri, ora la Juve può e deve iniziare a pensare sin da subito a come migliorare e perfezionare la squadra in vista di quella che sarà la prossima annata. I reparti da ritocarre sono diversi ma quello che necessita di maggiori modifiche è sicuramente il centrocampo, rivelatosi altalenante anche quest'anno e che fa rimpiangere sempre di più i tempi in cui si vedevano assieme i fantastici 4: Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba. Gia, Pogba, sempre il solito Pogba che, non è mai passato di moda dalle parti della Mole e per il quale, quasi sicuramente verrà fatto più di un tentativo anche in estate.



LA PRIMA SCELTA - Prima però bisognerà capire quali siano le reali intenzioni di Madama, divisa dal dubbio se far ritornare il 'Polpo' al servizio di Allegri o se invece, andare in all-in per Milinkovic-Savic. O meglio, di dubbi sembrano non essercene molti, perchè come riportato anche dalla versione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora avrebbe posizionato il Sergente in cima alla lista dei desideri, scavalcando di fatto anche la candidatura dell'attuale Campione del Mondo in carica. Ma gli ostacoli da superare ci sono in entrambi i fronti, perchè mentre per il francese c'è da abbattere l'ingaggio percepito, oltre a battere la concorrenza di Psg e Real, per il fuoriclasse della Lazio invece bisognerà opporso al duro braccio di ferro con Lotito che, pretende almeno 60/70 milioni di euro. Dunque, alla luce degli ultimi avvenimenti il vento sembra tirare forte verso Roma, ma le correnti provenienti dall'Inghilterra non hanno mai smesso di soffiare.