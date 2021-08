La Juventus ha deciso: se dovesse arrivare un'offerta convincente perè pronta a far partire il centrocampista americano. Riscattato dallo Schalke per un affare complessivo da 18,5 milioni tra prestito e acquisto a titolo definitivo (più altri eventuali 6,5 milioni di bonus), McKennie è il centrocampista che ha più mercato all'estero e i bianconeri sono pronti a sacrificarlo di fronte a una proposta importante per liberare un posto per il ritorno di Pjanic dal Barcellona.