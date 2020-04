1









In questa situazione d'emergenza per tutto il Paese, anche il calcio si è adeguato fermando le competizioni e lo farà anche in futuro con il calciomercato che sarà condizionato dal coronavirus. Sarà una sessione caratterizzata prevalentemente da scambi, così la Juventus sta pensando al giocatore da proporre al Chelsea per arrivare ad Emerson Palmieri. Secondo Tuttosport, i bianconeri vorrebbero inserire Alex Sandro nella trattativa con i Blues. La Juve è da tempo sulle tracce di Emerson, che conosce la Serie A per averci giocato con Palermo e Roma e ha già lavorato con Sarri al Chelsea.