di Stefano Agresti

Volevano stupire con effetti speciali: non ci basta vincere, vogliamo vincere e divertire. Inzaghi? Bravo, preparato, educato, misurato. Un po’ banale, però. Con lui - e sempre ammesso che Lotito ci permetta di prenderlo - al massimo continueremo ad alzare trofei come se ci tenessimo Allegri. Ma noi siamo la nuova Juve, non quella marottiana che si preoccupava solo di arrivare prima. Il futuro è ottenere gli stessi risultati delle ultime stagioni, anzi migliori in Europa, e incantare la gente. Quindi niente Inzaghi, ma Sarri. L’immaginifico.



Così ragionò la Juve un anno fa o poco meno. Sbagliando, come ha dimostrato la storia di questa stagione. Il banale Inzaghi non ha solo tolto all’immaginifico Sarri la Supercoppa italiana: in una partita secca ci può anche stare di perdere. E non ha solo guidato la Lazio verso il vertice della classifica, nonostante un potenziale tecnico nemmeno paragonabile a quello dei bianconeri (se paragonate quanto hanno investito le due società la scorsa estate, anche a livello di ingaggi, vi accorgerete che la differenza è clamorosa). C’è più di questo.



Ciò che balza agli occhi, in modo davvero eclatante, è la qualità del gioco espresso da Juve e Lazio. La squadra dell’immaginifico mostra un calcio lento, macchinoso, esaltato solo dalle giocate dei singoli in modo ancora più evidente rispetto a quanto capitava con Allegri. Il banale, invece, regala spesso spettacolo puro e riesce a dare equilibrio a una formazione strapiena di elementi offensivi, visto che aggiunge a due attaccanti almeno tre centrocampisti offensivi (Milinkovic, Luis Alberto e, sulle fasce, Lazzari oppure Jony, o anche tutti e due assieme). E tutto questo mentre l’immaginifico continua a lottare proprio con la stabilità della sua Juve, arrivando spesso alla conclusione che tre attaccanti veri sono troppi e che senza qualcuno che contrasta là in mezzo è davvero complicato giocare.



Solo la Champions può salvare Sarri nel confronto con Inzaghi. Ed evitare che i rimpianti per una scelta sbagliata, già esistenti, diventino sempre più forti.



@steagresti