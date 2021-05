Paul Pogba è il grande sogno di mercato della Juventus. Da almeno due anni. I bianconeri potrebbero fare un tentativo per riportare il francese a Torino magari mettendo un top player come Ronaldo o Dybala sul piatto. Operazione complessa che richiede tempo e, soprattutto, un investimento da molti milioni di euro. Per questo, i dirigenti della Juve stanno studiando anche un'alternativa che porta al nome di Rodrigo De Paul dell'Udinese, grande amico di Paulo Dybala e pronto per il grande salto in una big.