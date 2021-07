La Juventus dovrebbe aver trovato il. Il Genoa ha deciso di puntare tutto su Salvatore Sirigu, che dovrebbe essere ufficializzato in questi giorni, togliendosi quindi dalla corsa per. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, proprio l'ex Genoa vorrebbe giocare con più continuità, ma una sua cessione appare sempre più difficile, soprattutto perchè la Juventus per cederlo a titolo definitivo chiede 10 milioni di euro e non accetta prestiti. La conferma di Perin in bianconero appare quindi sempre più probabile: il portiere si sta già allenando con Pinsoglio alla Continassa, in attesa del titolare Szczesny.