La Juventus ha scelto il vice Alex Sandro: si tratta di Luca Pellegrini, il classe '99 preso due estati fa dalla Roma in cambio di Pellegrini e girato prima in prestito al Cagliari e poi al Genoa. Ora rientrerà a Torino per rimanere come alternativa del brasiliano e sarà Frabotta, probabilmente, ad andare al Genoa. La Juve quindi ha fatto la sua scelta pescando in casa e a costo zero il nuovo terzino sinistro che possa far rifiatare Alex Sandro.