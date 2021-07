Il vice Alex Sandro la Juventus ha deciso di pescarlo in casa: si tratta di, il classe '99 preso dalla Roma nell'ambito dell'operazione Spinazzola e rientrato dal prestito della scorsa stagione al Genoa. Sarà lui l'alternativa al brasiliano e si giocherà le sue carte per il futuro in bianconero; Frabotta invece, con ogni probabilità lascerà Torino: sul giocatore c'è proprio l'interesse del Genoa che lo vorrebbe in prestito, e dell'Atalanta disposta a trattarlo a titolo definitivo.