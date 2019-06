Non accenna a diminuire il forcing del Manchester City per Joa​o Cancelo. L’esterno portoghese piace a Pep Guardiola per le sue caratteristiche spiccatamente offensive. Non è un mistero che il tecnico dei Citizens abbia chiesto con insistenza di arrivare al terzino della Juventus. I bianconeri si sono rassegnati a lasciar partire Cancelo dopo un solo anno, ma potrebbero intascare un’importante plusvalenza. Infatti, si tratta per una cifra tra i 50 ed i 60 milioni, numeri nettamente superiori ai 32 milioni con cui è stato messo a bilancio. Per un esterno che se ne va ce n’è un altro che potrebbe arrivare. Si tratta di Kieran Trippier. Il giocatore inglese del Tottenham sembra vicinissimo all’approdo a Torino, anche se bisogna convincere gli Spurs a lasciarlo partire. Lo riporta Tuttosport.