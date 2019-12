Fabio Paratici ha scelto il prossimo colpo della Juventus a costo zero. Si tratta di Christian Eriksen, fantasista del Tottenham che va in scadenza di contratto a giugno 2020 e che nonostante l'arrivo di José Mourinho sulla panchina degli Spurs non ha intenzione di firmare un nuovo accordo con il club inglese. La stella della nazionale danese piace anche a Manchester United, Real Madrid e Inter ma nonostante la concorrenza agguerrita i bianconeri faranno un tentativo: il prossimo colpo a costo zero è già stato scelto, riuscirà Paratici a portarlo a Torino?