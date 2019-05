La Juventus e Cancelo ancora insieme. Come riporta Sky Sport, con l'addio di Allegri non è in dubbio la conferma del terzino portoghese, considerato un pilastro per il futuro. Intanto, quest'oggi, stando a quanto riportato dal Portogallo sarebbe arrivata un'offerta importante per il giocatore. Mittente? Il Manchester City. Per Record, infatti, i Citizens sarebbero disposti ad offrire 60 milioni al club italiano. Non è dato sapere quale sia la volontà di Cancelo. Sicuramente molto influirà dalla scelta del prossimo tecnico della Juve.