Nicolò Fagioli piace in Serie B. Per il centrocampista della Juve c'è la fila, ma in particolare Empoli e Lecce sono i club più interessati al classe 2001. Fagioli è uno degli ultimi gioielli bianconeri che Pirlo ha pescato in Under 23 e ha portato in prima squadra; in questo finale di stagione il ragazzo si sta alternando tra Primavera, seconda squadra e la Juve dei grandi, poi in estate potrebbe davvero lasciare i bianconeri in prestito per giocare con continuità e fare esperienza e poi, magari, rientrare alla Juve.