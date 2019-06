La Juve ha deciso: prenderà dal Sassuolo Merih Demiral , difensore turco classe 1997 che negli ultimi sei mesi ha ben figurato con la maglia neroverde. E? Sappiamo tutti la situazione relativa al centrale del Genoa: l'ex Racing, a questo punto, resterà un altro anno al Genoa sebbene sia in procinto di prelevato a titolo definitivo dalla Juventus proprio in questa sessione di mercato. Tempo al tempo, insomma. Tempo anche a Christian, che resterà alla base genovese e che avrà un altro anno da titolare, in Serie A, per poter impressionare Madama e accaparrarsi un posto in prima fila per le stagioni che verranno. Non se l'aspettava, no. Tant'è: ha vinto Demiral, che presto raggiungerà Torino.