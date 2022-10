Pochi dubbi:è un centrocampista top a livello europeo e il migliore della serie A. La Lazio dipende da lui, che segna e regala assist, ma che soprattutto con questo inizio incredibile ha alzato ancora l'asticella per il presente e il futuro. Un futuro che passa anche dal Mondiale, che vuole vivere da assoluto protagonista. Una vetrina che spaventa Lotito, pronto da almeno un mese con una bozza di contratto nuovo di zecca per il suo talento serbo solo da firmare, in modo da avere maggiore tranquillità sul mercato.Milinkovic-Savic ha sempre dato il massimo e non ha mai puntato i piedi per andare via, nonostante quei mezzi gli permettano di scegliere dove accasarsi tra le big d'Europa. A Parigi ci hanno pensato spesso, maL’idea - spiega calciomercato.com - sarebbe quella di inserire contropartite tecniche per provare a convincere Lotito. Che però ha solo in testa il rinnovo del contratto fino al 2026. D’altronde non è facile rinunciare al migliore centrocampista del campionato.