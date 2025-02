Getty Images

Mercato Juventus, il commento di Sabatini

A Radio Sportiva,ha commentato il mercato della: "La Juve ha regalato Danilo e Rugani, quest'ultimo anche con lo stipendio pagato, e ha venduto Huijsen per 14 milioni. Al loro posto Giuntoli ha speso 15 milioni per Alberto Costa e 20 per Kelly, ai quali si aggiunge il prestito di Veiga"."Gli ingaggi non saranno diminuiti e va bene aver abbassato ulteriormente l'età media, ma guardando il tutto attraverso quest'ottica c'è da controbattere che Huijsen era comunque un 2005. È vero che Motta sta commettendo i suoi errori, ma di certo Giuntoli non lo aiuta".