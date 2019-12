La Juve ha qualche difficoltà atletica di troppo? Vero. Ne scrive Tuttosport: "Anche in Supercoppa la squadra ha lottato fino al 90', ma è mancata la brillantezza e una certa intensità. L'impressione è che tutto sia programmato per essere al top in primavera, ma il fatto che il sistema di Sarri sia molto dispendioso per i giocatori è un fattore che va considerato".