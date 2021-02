Dopo aver già pescato Weston McKennie in Bundesliga, dallo Schalke, la Juventus continua a guardare sul mercato tedesco per la prossima sessione: nel mirino dei bianconeri c'è anche il centrocampista del Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus. A farlo sapere è 90min.com, secondo il quale per il giocatore c'è una grande concorrenza, tra Liverpool, Manchester City anche Bayern Monaco.