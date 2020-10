La Juve prepara la gara col Verona con un occhio sempre puntato al mercato per anticipare tutti sui giovani talenti. In particolare, i bianconeri hanno acceso i riflettori su Donyell Malen, attaccante del Psv nella scuderia di Mino Raiola. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il giocatore è pronto a lasciare l'Olanda per fare il grande salto. La Juventus è uno dei due club in pole per Malen insieme all'Arsenal, più indietro c'è il Barcellona.