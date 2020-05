2









La Juventus è in pressing su Kaio Jorge, giovane stellina del Santos. Classe 2002, Kaio Jorge è uno dei talenti più promettenti che arrivano dal Brasile e, malgrado l'emergenza coronavirus abbia segnato anche il calciomercato, i bianconeri non vogliono cedere terreno. Come riporta Calciomercato.com, la Juventus ha presentato la sua offerta, anche se c'è distanza rispetto alle richieste del Santos. Sulla formula, invece, sembra esserci ottimismo tra le parti, con un'operazione che dovrebbe rispecchiare appieno il progetto messo in luce da Fabio Paratici ieri a Sky Sport (più scambi e prestiti lunghi).



Infatti, i bianconeri sono intenzionati a portare a Torino Kaio Jorge in prestito, dai 12 ai 24 mesi, per poi far scattare il riscatto al termine delle scadenze prefissate. Obbligo che verrà rispettato, ma ancora non si sa su quale cifra: infatti, tutto dipenderà dalla formula d'acquisto. Il Santos chiede 30 milioni, mentre la Juve è disposta a prelevare subito il giocatore, ma per una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Una forbice di 10 milioni, tanti sono quelli che andranno al fondo di Giuliano Bertolacci, che detiene il 30% del cartellino del brasiliano.