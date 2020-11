1









La Juventus prova a inserirsi per Isak Bergmann Johannesson. Il centrocampista islandese è considerato uno dei migliori giovani del panorama europeo. Secondo il Mirror Paratici lo sta facendo seguire attentamente dal suo staff per capire se affondare il colpo alla riapertura del mercato. Non solo Juve però, perché sul 17enne del Norrkoping hanno acceso i riflettori anche alcuni club di Premier League. quando si parla di giovani la Juve è sempre attenta, Johannesson è l'ultimo nome.