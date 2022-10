Ritorna il gelo in casa Juve, nonostante a Torino non faccia particolarmente così freddo, all'interno del quartier generale della Continassa si percepiscono temperature sotto lo zero. Le due vittorie contro Bologna e Malmo sembravano aver ridato una stabilità e un equilibrio mentale a tutta la squadra, ma che è venuto a mancare non appena l'asticella di difficoltà si è innalzata. Nella gara di ieri contro il Milan infatti non c'è stata mai una reazione da parte dei ragazzi guidati da un Allegri che si è mostrato ancora una volta privo di idee e di soluzioni. Segno evidente che. Le pesanti assenze da inizio stagione di Chiesa e Pogba hanno sicuramente incrementato a gettare ulteriore benzina sul fuoco, ma anche le prestazioni degli altri che sono scesi in campo sono state piuttosto contestabili.- Al centro della gogna c'è finito qualche settimana fa Leonardo Bonucci, ma il centrale viterbese non è l'unico ad aver subito un calo. L'esempio più lampante è forse quello di Juan. E' vero, l'età aumenta e la sua carriera con Madama è sempre stata brillante, ma quello visto in questo avvio di stagione è apparso anche poco lucido mentalmente e nelle giocate. Troppi i passaggi sbagliati, così come tante sono le soluzioni fallite per una frazione di secondo in più o semplicemente per aver fatto la valutazione sbagliata. La conferma è arrivata nel primo tempo della sfida di San Siro, quando sul punteggio ancora di 0-0 il colombiano si è involato in contropiede verso l'area di rigore avversaria, accompagnato da ben 4 compagni, i quali avevano creato una superiorità numerica di 5 contro 2. L'idea più logica sarebbe stata quella didi tutto il match che, magari avrebbero fatto assumere una piega diversa allo stesso. Non si tratta dunque solo di gioco sterile o di schemi designati, prima bisogna, di tutti.