Dagli studi di Sky Sport, il presentatore Alessandro Bonan ha commentato Inter-Juventus: "Partita pareggiata per un episodio che ha visto solo il VAR e la Juventus ha pareggiato senza tirare mai in porta. In una partita del genere una maggiore spinta nel secondo tempo avrebbe fatto comodo, l’Inter si è un po’ accontentata. Una squadra che nel secondo tempo fa entrare Chiesa e Dybala può farti male. I due giocatori più forti della Juve sono Chiesa e Dybala e sono partiti dalla panchina, perché? C’è una strategia dietro? Potrebbe essere quella di ribaltarla nei minuti finali. C’è qualcosa di irrisolto intorno a Chiesa, mentre su Dybala Allegri ha puntato subito"