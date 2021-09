La Juventus è sempre alla ricerca dei prospetti migliori del calcio italiano e internazionale, per costruire la squadra di domani. In questo momento c'è un giocatore ghanese di 15 anni che sta già facendo parlare di sé: si chiama Mizak Azante e in patria è già un caso.Insomma, il direttore sportivo Cherubini adesso ha pure Azante tra i numerosi possibili nomi che un domani potrebbero arricchire la Juve.