Max Allegri ha già fatto capire che la stagione sarà complessa, in crescita ma complessa, parlando di una lunga corsa per entrare nelle prime quattro della classifica, accantonando già alla terza giornata l'argomento dello scudetto. non è ancora il momento di parlarne, perché la Juve non è la Juve. Nella testa, nel fisico e nel gioco. Ma soprattutto nello spirito. Ma tra tutti i problemi ne spunta uno, che porta a tutti quei gol letteralmente regalati a Udinese, Empoli, Napoli.Da Oporto in poi è tutto più difficile. E c'è un rimpianto. Quasi tutti avrebbero visto Gigio Donnarumma come la soluzione ai problemi della porta bianconera, ma se la Juve alla fine non è riuscita ad assicurarsi il portiere della Nazionale mettendo a segno così un colpo in linea con la propria tradizione, il motivo è proprio nella posizione di Szczesny: lui non ha voluto accettare nessuna alternativa al restare alla Juve, la Juve non ha trovato nessun club in grado di convincere Tek a cambiare idea. Lo riporta calciomercato.com, che aggiunge: il suo contratto da 7 milioni netti più 2,8 di bonus permanenza agli agenti per altri tre anni è un nodo importante per la cessione. E infatti nessun top club ha voluto approfittarne.Ora, ancora una volta, i tifosi via social lo bersagliano, lui ne aumenta il rimpianto.