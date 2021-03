La Gazzetta dello Sport ha messo nero su bianco - o meglio, nero su rosa - delle statistiche eloquenti su Federico Chiesa in questa stagione alla Juventus, rispetto a quella passata in viola: "più palloni recuperati (da 3.15 a partita a 3.78), più assist (da 0.18 a 0.26), più occasioni create (da 1.41 a 1.61), più dribbling (da 1.53 a 1.83) e una maggiore percentuale realizzativa (da 12% a 19%) con meno tiri nello specchio (da 1.30 a 0.83). Federico con la Fiorentina aveva chiuso il 2019-20 con 11 centri, quest’anno è già a quota 10 (contando anche il primo in A in maglia viola), vicinissimo a battere il record di marcature stagionali (12). In Champions, competizione che fino a qualche mese fa aveva sognato davanti alla tv, ha esultato due volte, con la Dinamo nei gironi e contro il Porto".