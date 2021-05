2









Unico, irripetibile, e giù di ricordi. La Juve ha matematicamente perso lo scudetto dopo nove anni di dominio totale e assoluto. Dal 2012 al 2021, quasi un decennio in cui la storia, a fine stagione, regalava il titolo italiano ai bianconeri. Ed è un tuffo nei ricordi per tutti, specialmente per i più giovani, che oggi si ritrovano sulla soglia dell'età adulta dopo un'adolescenza da costanti campioni d'Italia.



Con la vittoria dell'Inter a Crotone, insomma, si ufficializza lo stop al dominio della Juventus in Italia. A Conte manca appena un punto per coronare un'annata pazzesca e senza freni: i nerazzurri sono stati semplicemente i più forti, i ragazzi di Pirlo banalmente troppo altalenanti.



Nella gallery dedicata, i 'saluti' allo scudetto dei tifosi: "Ma torneremo".