Una delle priorità del mercato della Juve sono i terzini: uno a destra e (almeno) uno a sinistra. Fabio Paratici ha le idee abbastanza chiare, nella testa ci sono due nomi in pole, uno per fascia: sulla destra in cima alla lista del CFO bianconero c'è Sergino Dest dell'Ajax, per l'out opposto piace molto Robin Gosens dell'Atalanta, uno dei migliori giocatori della Serie A quest'anno nel suo ruolo. Sono loro le prime scelte per la Juve, che vuole mettere le ali per volare ancora più in alto.