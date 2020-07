La Juventus continua sul suo account Twitter ufficiale la celebrazione del nono scudetto consecutivo. Il club bianconero ha pubblicato una foto di esultanza di gruppo di ieri sera, che ritrae tra le altre cose un abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, che coi loro gol hanno determinato il 2-0 sulla Sampdoria. Associata alla foto, la definizione "da vocabolario" di un sostantivo molto in voga al giorno d'oggi: Resilienza. Definita come "la capacità di piegarsi ma non spezzarsi di fronte alle difficoltà. In poche parole, essere più forti".