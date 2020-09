2









Nel corso degli anni è diventato un mito. La Juventus ha una delle rose più folte sulla faccia del pianeta. Quante volte, prima dell’inizio della stagione, si è parlato di un’ipotetica Juve A e Juve B, entrambe di alto livello e capaci di vincere titoli. 22 giocatori intercambiabili – a parte pochi eletti – con cui dominare in Italia ed in Europa. Ma ne siamo così sicuri? Ci sono dei dati che sfatano la leggenda, che danno ragione a quanto visto nella stagione passata, con l'ex Sarri costretto a convocare più e più volte molti giovani dell’Under 23 e anche ad impiegarli per mancanza di giocatori. Dando una sbirciata a Transfermarkt.it, si può notare che la Juventus ha una rosa composta da soli 27 giocatori. Tra tutti i club italiani impegnati nelle competizioni europee rappresenta un record, essendo la più corta. Infatti, in Serie A ci sono squadre che vantano più possibilità di scelta, tra giovani aggregati e certezze inamovibili. Sfoglia la gallery per vedere la classifica delle rose delle squadre di Serie A impegnate in Europa